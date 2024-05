Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Streitigkeiten

Stadthagen (ots)

(rie) Am Samstag, 04.05., gegen 14:45 Uhr, wird eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizei Stadthagen auf lautstarke Streitigkeiten zwischen zwei männlichen Personen am ZOB aufmerksam. Die Streitparteien müssen dabei vor Ort voneinander getrennt werden. Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme stellt sich heraus, dass ein 34-jähriger Beteiligter zuvor am ZOB öffentlich uriniert haben soll. Hiervon fühlte sich ein 26-Jähriger gestört und konfrontierte den 34-Jährigen damit. Während der anschließenden verbalen Auseinandersetzung soll es auch zu Handgreiflichkeiten gekommen sein. Der 34-Jährige erlitt dabei eine Platzwunde an der Lippe. Durch die vor Ort befindliche Funkstreifenwagenbesatzung wurden Ermittlungsverfahren hinsichtlich einer Körperverletzung und wegen des Urinierens in der Öffentlichkeit eingeleitet.

