Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Sachbeschädigung durch Graffiti an Turnhalle

Lindhorst (ots)

(rie) Am Freitag, 03.05., gegen 21:10 Uhr, kam es im rückwärtigen Bereich der Magister-Nothold-Schule zu einer Sachbeschädigung. Ein Zeuge beobachtete, wie zwei weibliche Personen ein Graffiti an eine Wand der Turnhalle sprühten. Anschließend entfernten sich die beiden Personen in Richtung Bahnhofstraße. Eine der beiden Personen soll schwarz gekleidet gewesen sein und eine kräftige Figur haben. Die andere Person wurde mit pinker Oberbekleidung beschrieben. Hinweise können an die Polizeistation Lindhorst gegeben werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell