POL-NI: Uchte- Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Nienburg (ots) - (Thi) Am Donnerstag den 02.05.2024 ereignete sich gegen 17:50 Uhr ein Verkehrsunfall an der Klosterstraße in Rinteln. Ein 36-jähriger Fahrradfahrer überholte einen verkehrsbedingt stehenden Skoda. Dabei setzte der 42-jährige Skoda-Fahrer aus Rinteln zum Abbiegevorgang nach links an, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Der 36-jährige Fahrradfahrer ...

