Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 17.04.2024: Schwerer Verkehrsunfall

Wolfenbüttel (ots)

Cremlingen, An der Bundesstraße 1, 16.04.24, 13:25 Uhr

Am frühen Dienstagnachmittag kam es zwischen Cremlingen und Klein Schöppenstedt zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 62-jähriger Cremlinger lebensgefährlich verletzt wurde.

Der 62-Jährige befuhr mit seinem VW die Straße "An der Bundesstraße" aus Cremlingen in Richtung Braunschweig. In Höhe der Recyclingfirma wendete der Fahrer in der dortigen Grundstückseinfahrt. Beim Einbiegen auf die Fahrbahn kam es zu einer Kollision zwischen dem VW und einem aus Cremlingen kommenden Lkw.

Der 62-Jährige Fahrer wurde bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt und unverzüglich mit einem Rettungswagen in eine Klinik nach Braunschweig gebracht.

Seine Beifahrerin erlitt leichte Verletzungen. Der 53-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Allerdings stellten die eingesetzten Beamten bei der Unfallaufnahme fest, dass der Fahrer des Lkw erheblich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 2 Promille. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 10000EUR geschätzt. Wie es genau zu dem Unfall kommen konnte, ist nun Gegenstand der Ermittlungen.

