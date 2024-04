Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 15.04.2024: Schlägerei durch eine Gruppe von Jugendlichen am Kornmarkt

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel, Kornmarkt, 12.04.24, 17:10 Uhr

Am Freitagnachmittag ist es erneut zu einem Vorfall durch eine Gruppe von männlichen Jugendlichen am Kornmarkt in Wolfenbüttel gekommen, der zu einem großen Polizeiaufkommen geführt hat. Hintergrund des Vorfalls seien Streitigkeiten zwischen mehreren Jugendlichen und Heranwachsenden gewesen, welche in eine Art "Gerangel" mündeten.

Ein 41-jähriger Passant, welcher auf dem Weg zur einer dortigen Bushaltstelle war, wurde auf die Auseinandersetzung aufmerksam, bewies Zivilcourage und griff in das Geschehen ein, um die Parteien zu trennen und zu helfen.

Daraufhin seien zwei Personen, 17 und 18 Jahre alt, aus der Gruppe herausgetreten, haben den Helfer zunächst so stark frontal und rückseitig bedrängt, dass sich der Mann nicht mehr aus der Situation entziehen konnte.

Bei dem Versuch, sich aus der Situation zu befreien, wurde der Mann von dem direkt vor ihm befindlichen Jugendlichen mehrfach massiv mit der Faust in das Gesicht geschlagen, währenddessen ihn der andere Heranwachsende von hinten festhielt.

Durch die eintreffenden Polizeibeamtinnen, die sich zu diesem Zeitpunkt zufällig auf einer Streifenfahrt über den Kornmarkt befanden, ließen die Jugendlichen von ihrem Opfer ab.

Der 41-Jährige erlitt durch die Schläge mehreren Platzwunden im Gesicht, eine Nasenbeinfraktur und mehrere Prellungen. Der Mann wurde mit einem Rettungswagen in das Klinikum Wolfenbüttel gebracht. Die Täter konnten durch die Kräfte der Polizei identifiziert werden. Es wurden Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell