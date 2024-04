POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 15.04.2024: Polizei Peine sucht Fahrradeigentümer

Peine (ots) - In jüngster Vergangenheit gingen bei der Polizei in Peine vermehrt Meldungen über "falsche Handwerker" ein. Dabei handelt es sich um eine Betrugsmasche bei der die Täter vorgeben Arbeiten in der Wohnung verrichten zu müssen. Sie klingeln unvermittelt an der Haustür und geben sich als Handwerker ...

mehr