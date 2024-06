Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Hagenburg - Zeugenaufruf nach Geldbörsendiebstahl

Nienburg (ots)

(Thi) Die Polizei Hagenburg sucht Zeugen und Hinweisgeber zu einem Diebstahl, der sich am Freitag, den 21.06.2024 zwischen 15 und 16:30 Uhr im Aldi-Markt an der Bergmannstraße in Hagenburg ereignete.

Unbekannter Täter entwendete die Geldbörse einer 39-Jährigen aus Auhagen aus deren Handtasche. Die Handtasche hing zum Tatzeitpunkt vorne am Einkaufswagen.

Zeugen und/oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Hagenburg unter der 05033-980130 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell