Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Auf frischer Tat ertappt

Einen 40-Jährigen nahm die Polizei am Sonntag in Geislingen vorläufig fest.

Ulm (ots)

Ein 48-Jähriger meldete gegen 4.40 Uhr, er habe einen Einbrecher in der Werastraße ertappt. Der kam aus seinem Keller und flüchtete anschließend zu Fuß über den Gartenzaun. Dabei ließ er mehrere Gegenstände des Geschädigten, darunter eine Kreissäge, eine Stichsäge, zwei Bohrmaschinen, Alkohol und Waschmittel zurück. Auch einen Rucksack, in dem sich ein Bolzenschneider befand, ließ der Täter am Tatort zurück. Die Polizei Geislingen rückte mit mehreren Streifen aus und fahndete nach dem Täter. Einer Streife gelang anhand einer Personenbeschreibung den mutmaßlichen Täter in der Olgastraße widerstandslos festzunehmen. Bei einer anschließenden Durchsuchung der Wohnung des Beschuldigten fanden die Ermittler ein hochwertiges Cube Mountainbike. Die Polizei Geislingen überprüft bei den weiteren Ermittlungen unter anderem, ob es sich dabei um Diebesgut handelt. Der Verdächtige räumte wohl bereits ein, dass das Fahrrad nicht ihm gehöre. Den Mann erwartet nun eine Strafanzeige wegen des Diebstahls. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle wurde der 40-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt.

++++1016754 (SV)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell