Am Montag kümmerte sich ein Mercedes-Fahrer in Heidenheim nicht um den Schaden.

Der Unfall ereignete sich gegen 11.30 Uhr in einer Tiefgarage in der Schnaitheimer Straße. Beim Ausparken aus einer Parklücke streifte ein Mercedes-Fahrer einen Audi. Anschließend flüchtete der Verursacher ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei Heidenheim nahm die Ermittlungen auf. Dabei sicherte sie ein Fahrzeugteil des Mercedes an der Unfallstelle. Anhand des Beweismittels gelang es, den Mercedes sowie den Fahrer zu ermitteln. Den 62-jährigen Mann aus Heidenheim erwartet nun eine Anzeige. Den Schaden am Audi schätzt die Polizei auf 2.000 Euro, den am Mercedes auf 1.000 Euro.

