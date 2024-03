Feuerwehr München

FW-M: Eingesperrt im Klo (Neuhausen)

München (ots)

Donnerstag, 7. März 2024, 16.59 Uhr

Wilhelm-Hale-Straße

Die Feuerwehr München hat gestern Nachmittag einen fünf Jahre alten Jungen aus einer Toilettenanlage befreit.

Mit dem Stichwort "Türe öffnen" wurde ein Kleinalarmfahrzeug zu einer Tankstelle in der Wilhelm-Hale-Straße alarmiert. Was war passiert? Der Fünfjährige war zusammen mit seinen Eltern unterwegs. Bei einem Zwischenstopp an der Tankstelle musste der kleine Mann mal schnell aufs Klo. Also einen Chip an der Kasse geholt und rein in die Toilette. Geschäft erledigt und dann ... die Tür sperrt nicht mehr. Alle Versuche, die Tür zu öffnen, scheiterten und so wurde die Feuerwehr um Hilfe gerufen.

Die Kollegen beruhigten zuerst die wartenden Eltern, nahmen Kontakt zu dem jungen Mann auf und versprachen, ihn ganz schnell zu befreien. Mit etwas handwerklichem Geschick und einer Zange wurde die Tür beschädigungsfrei geöffnet und die Familie wieder vereint. Im Anschluss konnte die Familie ihren unfreiwillig etwas längeren Boxenstopp beenden und die Fahrt fortsetzen.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr

Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor.

(kiß)

