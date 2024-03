FW-M: Lkw-Unfall in Autobahnausfahrt (A99 Ausfahrt Germering)

München (ots) - Dienstag, 5. März 2024, 14.10 Uhr Lauinger Straße Beim Versuch eine panische Katze an der Flucht zu hindern, sind am Nachmittag drei Einsatzkräfte durch Bisse verletzt worden. Es begann ganz harmlos - aus einer Wohnung im zweiten Stockwerk drang leichter Rauch und die Rauchwarnmelder hatten angeschlagen. Wie in solchen Fällen üblich, verschafften sich die Einsatzkräfte Zutritt zur Wohnung und ...

