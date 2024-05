Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Warthausen - Senior schwer verletzt

Am Sonntag kam ein Rollerfahrer bei Warthausen vom Radweg ab und prallte gegen einen Baum.

Ulm (ots)

Gegen 13 Uhr war ein 72-Jähriger bei Warthausen unterwegs. Mit seinem Leichtkraftrad befuhr er den Radweg neben der K7532 in Richtung Heggelinstraße. Aus bislang unbekannter Ursache kam er nach rechts von der Straße ab. Dort fuhr er in einen Graben und prallte anschließend seitlich gegen einen Baum. Spaziergänger, die den Unfall selbst nicht beobachteten, fanden den verunfallten Kraftfahrer und verständigten den Rettungsdienst. Sanitäter brachten den Senior in eine Klinik. Er erlitt wohl schwere Verletzungen. Die Polizei Biberach hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen. An dem Peugeot-Leichtkraftrad entstand ein Schaden von etwa 600 Euro.

++++1018129 (LK)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell