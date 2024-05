Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Gruibingen/Aichelberg - Unfälle auf regennasser Fahrbahn

Am Montag ereigneten sich bei Aquaplaning auf der A8 zwei Unfälle.

Um 5.10 Uhr fuhr ein 26-Jähriger mit seinem Audi auf der A8 in Richtung Stuttgart. Auf Höhe Aichelberg fuhr er im Regen zu schnell und verlor auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über sein Auto. Das Fahrzeug geriet ins Schleudern und prallte gegen das linke Heck eines Sattelzugs, der auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs war. Anschließend schleuderte der Audi in die Mittelleitplanke und kam auf der Fahrbahn zum Stehen. Bei dem Unfall erlitt der Fahrer schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn in eine Klinik. Drei Mitfahrer im Alter von 27, 40 und 43 Jahren trugen leichte Verletzungen davon und wurden ebenfalls in Kliniken verbracht. Ein Abschlepper barg das beschädigte Fahrzeug. Für die Bergung musste die Autobahn in Fahrtrichtung Stuttgart kurzzeitig komplett gesperrt werden. Die Verkehrspolizei Mühlhausen hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden am Audi auf 2.000 Euro, den am Sattelauflieger auf 10.000 Euro.

Ein weiterer Unfall ereignetet sich kurze Zeit später auf der A8 in Fahrtrichtung Ulm. Ein 28-Jähriger fuhr gegen 5.38 Uhr mit seinem Smart auf dem mittleren Fahrstreifen. Kurz vor Gruibingen verlor er bei Aquaplaning die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dadurch kam das Auto ins Schleudern und prallte gegen die rechte Leitplanke. Der Smart war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf insgesamt etwa 8.000 Euro. Da die Unfallaufnahme auf dem Standstreifen erfolgte blieb die Fahrbahn frei befahrbar.

