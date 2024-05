POL-REK: 240514-3: Senior bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Täter scheiterten an Haustür Polizisten haben Montagmittag (13. Mai) in Wesseling drei Tatverdächtige (19, 21, 25) festgenommen. Die Beschuldigten sollen versucht haben, die Eingangstür eines Einfamilienhauses aufzuhebeln. Alarmierte Polizisten trafen die jungen Männer im Rahmen der Fahndung in der Nähe des Tatortes an. Laut ersten ...

mehr