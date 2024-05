Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Unfälle auf regennasser Fahrbahn

Am Montag ereigneten sich bei Aquaplaning auf der A7 bei Heidenheim zwei Unfälle.

Ein 28-Jähriger fuhr gegen 21.50 Uhr mit seinem Mercedes in Richtung Ulm. Bei der Anschlussstelle Heidenheim herrschte durch Regen Aquaplaning. Dadurch verlor der auf dem linken Fahrstreifen fahrende Mann die Kontrolle über sein Auto. Der Mercedes drehte sich und prallte gegen die Mittelleitplanke. Ein 17-jähriger Mitfahrer erlitt leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn vorsorglich in eine Klinik. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf insgesamt etwa 12.000 Euro. Die Autobahnmeisterei reinigte den linken Fahrstreifen, der durch den Unfall stark verschmutzt war. Gegen Mitternacht war der linke Fahrstreifen gereinigt und wieder frei befahrbar.

Ebenfalls an der Anschlussstelle Heidenheim und in Richtung Ulm ereignete sich ein weiterer Unfall gegen 22.15 Uhr. Ein 37-jähriger Fahrer eines Opels verlor bei Aquaplaning kurz die Kontrolle. Der Opel kam nach links von der Straße ab und geriet leicht gegen die Leitplanken. Der Fahrer blieb unverletzt. Den Schaden am Auto schätzt die Polizei auf etwa 2.000 Euro. Das Fahrzeug blieb fahrbereit. An der Leitplanke entstand kein Sachschaden.

Die Polizei rät, bei Regen und nasser Straße langsam zu fahren. Zu schnelles Fahren auf nasser Straße führt immer wieder zu gefährlichen Situationen und Unfällen. Um das Risiko eines Verkehrsunfalles durch Aquaplaning zu vermeiden und einen kurzen Bremsweg zu garantieren, ist das Fahren mit angepasster Geschwindigkeit unabdingbar.

