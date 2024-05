Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Betrunkener Biker

Am Sonntag war ein Motorradfahrer in deutlichen Schlangenlinien unterwegs.

Ulm (ots)

Gegen 23 Uhr meldete eine Zeugin den auffallenden Motorradfahrer der Polizei. Der war auf der B10 von Geislingen in Richtung Kuchen in deutlichen Schlangenlinien unterwegs. Die Beamten kontrollierten den mutmaßlichen Fahrer kurz darauf an seiner Haustür. Der 38-Jährige räumte wohl direkt auch ein, gefahren zu sein. Ein Test zeigte schnell, dass der Mann viel zu viel Alkohol getrunken hatte. Er hatte über zwei Promille intus. In einer Klinik entnahm ihm ein Arzt Blut. Der Biker musste seinen Führerschein abgeben und sieht nun einer Anzeige entgegen.

