POL-UL: (BC) Biberach - Seniorin schwer verletzt

Am Sonntag kollidierte eine 78-jähriger Radlerin in Biberach mit einem Auto.

Ulm (ots)

Gegen 16.45 Uhr war die 78-Jährige mit ihrem Pedelec in der Straße Fünf Linden unterwegs. An einer Einmündung bog sie nach links in den St.-Georgs-Weg ab. Zeitgleich kam ihr eine 45-jährige mit einem Mercedes entgegen. Die bog ebenfalls in den St.-Georgs-Weg ab. Aus bislang ungeklärter Ursache stieß die Radlerin gegen die linke Fahrzeugseite des Pkw und stürzte. Rettungskräfte brachten sie mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Die Verkehrspolizei Laupheim hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen. Am Mercedes entstand ein Schaden von etwa 2.500 Euro. Am Pedelec entstand nur geringer Sachschaden.

++++1018982 (SV)

