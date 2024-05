LPI-J: Schmierereien und Brandschäden

Jena (ots) - Sowohl am Dienstag als auch am Mittwoch fielen mehrere Verkehrsteilnehmer durch Verstöße auf. Im Innenstadtgebiet wurden diese, zumeist auf E-Scootern, festgestellt. Bei den jeweiligen Kontrollen waren sowohl positive Vortests bezüglich Alkohol als auch berauschender Mittel festzustellen. Die jeweiligen Anzeigen wurden gefertigt und die Weiterfahrten unterbunden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

