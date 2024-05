LPI-J: Mehrere berauschte Fahrzeugführer festgestellt

Jena (ots) - Über die Einfahrt eines Linienbusses in eine Haltestelle in der Closewitzer Straße in Jena entbrannte ein Streit. Mittwochvormittag befand sich ein Pärchen an der besagten Haltestelle. Als der Linienbus einfuhr, sprach man die 46-jährige Fahrerin auf ihr Fahrverhalten hin an. Es entwickelte sich eine verbale Streitigkeit. Die Busfahrerin wollte diesen Disput der Leitstelle melden, was jedoch dem ...

mehr