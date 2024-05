Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruchsversuch in Apolda

Apolda (ots)

Unterm Schloss in Apolda haben in der Nacht zu Donnerstag ein oder mehrere Unbekannte versucht die Hauseingangstür eines Wohnhauses aufzuhebeln. Dies misslang glücklicherweise. An der Tür entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise zum Tathergang nimmt die Polizeiinspektion Apolda entgegen. (Tel.: 03644/541-0).

