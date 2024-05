LPI-J: Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Apolda (ots) - Am 30.04.2024 ereignete sich gegen 10:45 Uhr ein Verkehrsunfall im Bereich der Dammstraße in Apolda. Hier befuhr die 68jährige Fahrerin eines Pkw Opel Mokka die Straße in Richtung Ampelkreuzung Buttstädter Straße, als es plötzlich zu einem Reifen Platzer an ihrem Fahrzeug kam. In der Folge kollidierte das Fahrzeug mit dem Pfeiler eines Verkehrsschildes und überschlug sich. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand ...

