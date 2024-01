POL-NI: Stadthagen - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Nienburg (ots) - (Thi) Am Mittwoch, den 17.01.2024, stellten Beamte des Polizeikommissariats in Stolzenau einen Fahrzeugführer ohne Fahrerlaubnis fest. Der 43-Jährige aus Sachsen konnte den Beamten während der Verkehrskontrolle am Oehmer Feld in Leese keine gültige Fahrerlaubnis vorlegen. Gegen ihn wurde nun ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis eingeleitet. Rückfragen bitte an: Nina ...

