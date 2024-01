POL-NI: Leese - Pkw Fahrer ohne Fahrerlaubnis

Nienburg (ots) - (Thi) Am Mittwoch, den 17.01.2024, ereignete sich in Rinteln ein Tageswohnungseinbruch. In der Zeit zwischen 16 und 18 Uhr verschafften sich unbekannte Täter über ein Badezimmerfenster Zugang zu einem Wohnhaus an der Straße Im Gallenort. In dem Haus wurden mehrere Räume durchwühlt. Die geschädigte Familie war zum Tatzeitpunkt nicht anwesend. Der Gesamtschaden beläuft sich auf einen geringen ...

