POL-VK: Nach Auseinandersetzung auf dem Heusweiler Herbstmarkt - Polizei Völklingen sucht Zeugen

Heusweiler (ots)

Am frühen Sonntagmorgen gegen 01:20 Uhr machte ein 58-jähriger aus Heusweiler eine Polizeistreife auf dem Heusweiler Herbstmarkt darauf aufmerksam, dass er soeben von einem Unbekannten geschlagen und bestohlen worden sei. Er habe sich in der Saarbrücker Straße in Höhe des Heusweiler Rathauses mit einer Bekannten unterhalten, als plötzlich ein Mann auf ihn zugekommen sei und ihn mit der Faust ins Gesicht geschlagen habe. Als der Geschädigte anschließend mit seinem Smartphone Beweisfotos des Täters anfertigen wollte, sei dieser nochmals auf den Geschädigten zugekommen und habe dessen Smartphone an sich genommen. Auch das Smartphone der Bekannten des Geschädigten habe der Täter aus der hinteren Hosentasche gezogen und entwendet. Anschließend habe sich der Täter fußläufig vom Tatort entfernt. Der Geschädigte wurde durch den Schlag ins Gesicht nicht verletzt. Bei den beiden entwendeten Smartphones handelte es sich um hochwertige Geräte der Marke Apple im Wert von 1400 Euro bzw. 1000 Euro.

Der Täter wurde von den Geschädigten und Tatzeugen wie folgt beschrieben:

- ca. 35 Jahre alt - ca. 195-200 cm groß - kräftige Statur, geschätzt ca. 140 kg schwer - bekleidet mit einem dunklen Polo-Shirt

Sachdienliche Hinweise werden von der Polizei Völklingen unter 06898-2020 entgegen genommen.

