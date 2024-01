POL-NI: Rinteln - Zeugenaufrufnach Tageswohnungseinbruch

Nienburg (ots) - (Thi) Am Mittwoch, den 17.01.2024, ereignete sich im Netto-Markt an der Celler Straße in Nienburg ein räuberischer Diebstahl, bei dem eine Kassiererin leicht verletzt wurde. Gegen 16:45 Uhr entwendete ein bislang unbekannter männlicher Täter in dem Supermarkt mehrere Socken. Als er hinter dem Kassenbereich von einer Angestellten angesprochen wurde, schubste der diese gegen eine Diebstahlsicherung am ...

