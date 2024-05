LPI-J: Mann beim Sprayen erwischt

Weimar (ots) - Am Mittwochvormittag stellte ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes bei seiner Streife im Ilmpark fest, dass in der Nähe des Tempelherrenhauses randaliert wurde. Es wurden Absperrzäune und Baulampen beschädigt, einige auch entwendet. In Summe entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 100 Euro und auch der Wert der entwendeten Baulampen lag bei etwa 100 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion ...

