Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Drei Verletzte und hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall

Mühlacker (ots)

Drei verletzte Personen und Sachschaden im sechsstelligen Eurobereich sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagmittag bei Mühlacker ereignet hat.

Dem derzeitigen Stand der Ermittlungen zufolge war der Fahrer eines Leichenwagens gegen 12:15 Uhr auf der Landesstraße 1134 von Pinache in Fahrtrichtung Mühlacker unterwegs, als plötzlich ein schwerwiegendes gesundheitliches Problem bei ihm auftrat. In der Folge verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet auf die Gegenfahrspur. Dort kollidierte der Leichenwagen mit zwei entgegenkommenden Autos. Durch den Unfall erlitten sowohl der Fahrer des Leichenwagens als auch die Fahrer der beiden entgegenkommenden Fahrzeuge nach bisherigen Informationen jeweils leichte Verletzungen und wurden ins Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Leichenwagens musste wegen seines schwerwiegenden medizinischen Problems in der Klinik stationär aufgenommen werden. Beim Unfall entstand nach ersten Schätzungen Sachschaden von insgesamt über 100.000 Euro. Die Landesstraße musste während der Einsatzmaßnahmen im Bereich der Unfallstelle voll gesperrt werden.

Neben Polizei und Rettungsdienst waren auch die Feuerwehren aus Mühlacker und Wiernsheim im Einsatz. Ein Leichnam befand sich zum Zeitpunkt des Unfalls nicht in dem Leichenwagen.

Frank Weber, Pressestelle

