Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Nagold - SMS-Betrüger schlagen wieder zu - Erneute Warnmeldung

Nagold (ots)

Erneut haben SMS-Betrüger zugeschlagen und dieses Mal eine Frau aus Nagold um viel Geld gebracht.

Die Geschädigte hatte am Dienstag von einer unbekannten Nummer eine Textnachricht auf ihr Mobiltelefon erhalten, in welcher der Anschein erweckt wurde, dass es sich beim Absender der Nachricht um ihren Sohn handele. Im weiteren Verlauf brachten die Gauner die Geschädigte mithilfe einer Lügengeschichte dazu, einen mittleren vierstelligen Eurobetrag auf ein Bankkonto zu überweisen. Zu einem späteren Zeitpunkt bemerkte die Frau dann, dass sie das Geld nicht an ihren Sohn, sondern auf ein von Betrügern genutztes Konto überwiesen hatte. Das Polizeirevier Nagold hat die Ermittlungen übernommen.

Das Polizeipräsidium Pforzheim gibt erneut folgende Verhaltenstipps bei Erhalt entsprechender Telefonnachrichten:

- Gehen Sie sensibel mit Nachrichten unbekannter Rufnummer um.

- Wenn Sie von Ihnen bekannten Personen unter einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab.

- Bitten Sie die Person um eine Sprachnachricht oder rufen Sie die Person selbst an.

- Ein persönlicher Kontakt zu einem Angehörigen kann schnell Aufklärung darüber verschaffen, ob es sich um einen Betrug handelt. Nutzen Sie dafür auch alternative Kommunikationswege, etwa eine Ihnen bereits bekannte E-Mailadresse oder Telefonnummer.

- Geben Sie auf keinen Fall private Daten, wie Bankkonto- oder Kreditkartendaten, oder Zugangsdaten zu Kundenkonten heraus. Geldüberweisungen über SMS, Whatsapp und andere Kurznachrichtendienste sollten immer misstrauisch machen und überprüft werden.

- Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen.

- Warnen Sie Familie, Freunde und Bekannte. Laden Sie sich den vom Polizeipräsidium Pforzheim erstellten Warnhinweis auf der Netzseite https://pppforzheim.polizei-bw.de/downloads/ herunter und teilen Sie diesen mit Ihren Kontakten beziehungsweise über Ihre Kanäle in den sozialen Medien.

Frank Weber, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell