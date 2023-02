POL-CUX: Diebstahl mehrerer Propangasflaschen in Cuxhaven

Cuxhaven (ots) - Cadenberge. Bereits in der Zeit vom 11.02.2023 - 18:00 Uhr bis 13.02.2023 - 07:00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter von einem Betriebshof in der Schmiedestraße in Cadenberge aus insgesamt vier Ackerschleppern der Marke New Holland hochwertige Bedienmonitore. Die Fahrzeuge wurden hierbei zielgerichtet angegangen. Es entstand ein Sachschaden im ...

mehr