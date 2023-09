POL-MA: POL-MA: Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis: Kontrollierte Sprengung eines Munitionsfundes /Einsatzende - PM 3

Mannheim (ots) - Am Mittwoch kam es zu zwei Raubdelikten, bei denen den Betroffenen ihre Goldketten vom Hals gerissen worden sind. Ob zwischen den beiden Raubstraftaten ein Zusammenhang besteht, ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen. Am Mittwochvormittag gegen 09:25 Uhr brachte ein Senior seine Einkäufe in ein Anwesen in den K 3-Quadraten. Er schloss die Haupteingangstür hinter sich, hörte aber sodann ein Klopfen ...

mehr