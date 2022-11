LPI-GTH: Pkw zerkratzt - Zeugen gesucht

Gehren (ots) - Ein Verkehrsunfall mit Personenschaden ereignete sich am Samstagvormittag in der Residenzstraße. Hierbei fuhr die 24-jährige Fahrerin eine PKW Ford Fiesta auf ein am rechten Fahrbahnrand stehendes Auslieferungsfahrzeug der Post auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Ford-Fahrerin leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

