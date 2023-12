POL-Pforzheim: (Enzkreis) Friolzheim - A 8: Auffahrunfall in Fahrtrichtung Karlsruhe - Lkw-Fahrer wird lebensgefährlich verletzt

Pforzheim (ots) - Ausströmendes Kohlenmonoxid hat am späten Mittwochabend in Pforzheim dazu geführt, dass Einsatzkräfte zwei Gaststätten sowie mehrere Wohnungen geräumt haben. Rund 250 Menschen sind betroffen gewesen. Zwei Personen haben in ein Krankenhaus gebracht werden müssen. Nachdem in zwei Wohnungen ...

mehr