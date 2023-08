Dierdorf (ots) - Am Montag sind im Zeitraum von 12:00 Uhr bis 22:00 Uhr auf dem TWE Parkplatz in Dierdorf an einem geparkten PKW HONDA MOTOR die beiden amtlichen Kennzeichen NR HL 43 entwendet worden. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Straßenhaus Telefon: ...

mehr