Hauptzollamt Braunschweig

HZA-BS: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Göttingen und des Hauptzollamts Braunschweig

Durchsuchungen in Northeim und Gronau (Leine)

Braunschweig (ots)

Die Staatsanwaltschaft Göttingen führt gemeinsam mit dem Hauptzollamt Braunschweig gegen zwei in Northeim wohnhafte Beschuldigte im Alter von 26 und 27 Jahren Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Vorenthaltens und Veruntreuens von Arbeitsentgelt, der Nichtzahlung des Mindestlohnes nach dem Mindestlohngesetz und wegen Betruges zum Nachteil von Sozialleistungsträgern. Der konkrete Schaden muss noch ermittelt werden.

Am heutigen Mittwoch, den 23.08.2023, fand eine Durchsuchungsmaßnahme des Hauptzollamts Braunschweig im Auftrag der Staatsanwaltschaft Göttingen statt. In den Morgenstunden wurden insgesamt fünf Durchsuchungsbeschlüsse - vier in Northeim und einer in Gronau (Leine) - durch die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Braunschweig sowie der Bereitschaftspolizei aus Göttingen vollstreckt. Es wurden zahlreiche schriftliche Unterlagen sowie digitale Datenträger sichergestellt, die nunmehr auszuwerten sind.

Rückfragen bitte an die Staatsanwaltschaft Göttingen:

Erster Staatsanwalt Dr. Mohamed Bou Sleiman

Pressesprecher für Angelegenheiten der Wirtschafts-, Umwelt- und Internetkriminalität

Telefon: +49 551 403-1725

Telefax: +49 551 403-1633

E-Mail: STGOE-Pressestelle@Justiz.Niedersachsen.de

Original-Content von: Hauptzollamt Braunschweig, übermittelt durch news aktuell