POL-DEL: Stadt Delmenhorst/Landkreis Oldenburg: Stark alkoholisierter Pkw-Fahrer auf der B75 und Autobahn 28 unterwegs

Delmenhorst (ots) - Bislang unbekannte Personen sind in Delmenhorst in ein Steuerbüro eingebrochen. Es wird um Hinweise von Zeugen gebeten. In der Zeit von Montag, 22. April 2024, 18:00 Uhr, bis Dienstag, 23. April 2024, 08:00 Uhr, verschafften sich die Personen gewaltsamen Zugang zum Bürogebäude in der Rudolf-Königer-Straße und durchsuchten die Geschäftsräume ...

mehr