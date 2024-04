Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruch in einen Blumengroßhandel in Hude +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Personen sind am vergangenen Wochenende in einen Blumengroßhandel in Hude eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Zeit von Samstag, 20. April 2024, 09:10 Uhr, bis Montag, 22. April 2024, 04:40 Uhr, verschafften sie sich Zugang zum Lager der Firma und öffneten hier gewaltsam einen Tresor, aus dem Bargeld entwendet wurde.

Wer Angaben zu verdächtigen Personen machen kann, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

