POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Radfahrer bei Verkehrsunfall in Sandkrug leicht verletzt

Delmenhorst (ots) - Auf frischer Tat wurden am Montag, 22. April 2024, gegen 11:20 Uhr, Ladendiebe in einem Delmenhorster Einkaufsmarkt ertappt. Sie wendeten Gewalt gegen die Ladendetektivin an und flüchteten zunächst vom Tatort. Die 28-jährige Detektivin beobachtete im Markt in der Stedinger Straße zwei Männer, die in der Elektronikabteilung Gegenstände an sich ...

