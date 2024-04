POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruch in ein Bürogebäude +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots) - Bislang unbekannte Personen sind am vergangenen Wochenende in einen Blumengroßhandel in Hude eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen. In der Zeit von Samstag, 20. April 2024, 09:10 Uhr, bis Montag, 22. April 2024, 04:40 Uhr, verschafften sie sich Zugang zum Lager der Firma und öffneten hier ...

mehr