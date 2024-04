POL-PPRP: Wohnwagenanhänger in Bürgermeister-Trupp-Straße aufgebrochen

Ludwigshafen (ots) - Am Sonntagabend (07.04.2024) wurde der Polizei Ludwigshafen gegen 22 Uhr ein beschädigter Mofaroller in der Nibelungenallee gemeldet. Wie sich herausstellte, wurde der schwarze Piaggio-Roller vor wenigen Tagen in der Sauerbruchstraße von Unbekannten gestohlen. Wie hoch der entstandene Schaden an dem Roller ist, wird derzeit ermittelt. Haben Sie beobachtet, wer den Roller in der Nibelungenstraße ...

