Polizei Hagen

POL-HA: Einbruch in Lokal - Spielautomaten aufgebrochen

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Sonntag, 25.02.2024, stellte der Besitzer eines Lokals in der Potthofstraße fest, dass die Eingangstür aufgebrochen wurde. Unbekannte verschafften sich Zugang zu den Räumlichkeiten und brachen dort mit massiver Gewalt zwei Spielautomaten auf. Anschließend flüchteten sie mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Der Besitzer verließ sein Geschäft am Samstagnachmittag. Bereits einige Tage zuvor kam es zu einem Einbruchsversuch. Ob diese Taten im Zusammenhang miteinander stehen, ist noch unbekannt. Die Polizei nimmt Hinweise unter 02331 986 2066 entgegen.

