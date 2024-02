Polizei Hagen

POL-HA: Sechs Einbrecher auf frischer Tat ertappt und festgenommen - Diensthund packt flüchteten Ganoven

Hagen-Vorhalle (ots)

Am Samstag, 24.02.2024, rückten Polizisten aus Hagen und dem Ennepe-Ruhr-Kreis gegen 23:30 Uhr in die Volmarsteiner Straße aus. Unbekannte hatten sich dort Zutritt zum Gelände einer Firma verschafft. Die Beamten umstellten das Gelände weiträumig. Diensthundführer durchsuchten das Grundstück und fanden einen Transporter, aus dem drei Männer flüchteten, als sie die Beamten herannahen sahen. Trotz Androhung des Hundes blieben die Flüchtenden nicht stehen. Diensthund Horst hatte einen der Männer (51) schnell eingeholt und packte ihn am Arm. Ein 19-Jähriger konnte wenig später durch Diensthund Zeus in einem Gebüsch versteckt aufgefunden werden. Anderen Polizisten gelang es, eine dritte Person zu stellen, deren Identität bislang unbekannt ist. In dem überladenen Transporter der drei Männer fanden die Ermittler über 500 Kilogramm Buntmetall. Zur weiteren Absuche des Objektes wurde auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Im Rahmen weiterer Ermittlungen fiel den Beamten ein Ford im Nahbereich auf, der kurz zuvor das Firmengelände verlassen hatte. In einem Fahrzeug in der Nähe trafen die Polizisten auf drei weitere Männer (29, 34, 53). Auch hier fanden die Beamten zirka anderthalb Tonnen gestohlenes Kupfer auf. Alle sechs Personen wurden vorläufig festgenommen. Der durch den Hundebiss leicht verletzte Mann wurde zunächst in einem Krankenhaus behandelt. Die Mobiltelefone und Fahrzeuge stellten die Ermittler sicher. Die Hagener Kripo hat den Fall nun übernommen. (hir)

