POL-PPRP: Versuchter Einbruch in Sporthalle

Bellheim (ots) - Am Samstag (06.04.2024), gegen 18:30 Uhr, wurde der Polizei gemeldet, dass in Bellheim, in der Hauptstraße, ein älterer Mann zwei Mädchen angesprochen und auf ein Eis eingeladen haben soll. Die Kinder antworteten dem Mann jedoch nicht und fuhren mit ihren Fahrrädern davon. Letztlich sei der Mann in sein Fahrzeug gestiegen und weggefahren. Bei der Person soll es sich um einen ca. 60-70 Jahre alten Mann ...

