POL-PPRP: Flüchtiger Verkehrsunfallbeteiligter unter Betäubungsmittel- und Alkoholeinfluss

Ludwigshafen (ots) - An der Endhaltestelle in Oggersheim (Raiffeisenstraße) kam es am 04.04.2024, gegen 15:30 Uhr, zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei 14-Jährigen. Eine der beiden wurde hierbei leicht verletzt. Sie gibt an, von ihrer Kontrahentin und deren Begleiterin festgehalten, geschlagen und getreten worden zu sein. Dies bestritt die andere 14-Jährige. Sie gab an, zu dem Konflikt leidglich dazugekommen zu ...

