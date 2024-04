Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Auseinandersetzung in der Raiffeisenstraße

Ludwigshafen (ots)

An der Endhaltestelle in Oggersheim (Raiffeisenstraße) kam es am 04.04.2024, gegen 15:30 Uhr, zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei 14-Jährigen. Eine der beiden wurde hierbei leicht verletzt. Sie gibt an, von ihrer Kontrahentin und deren Begleiterin festgehalten, geschlagen und getreten worden zu sein. Dies bestritt die andere 14-Jährige. Sie gab an, zu dem Konflikt leidglich dazugekommen zu sein. Für die Körperverletzung sei eine ihr unbekannte Person verantwortlich.

Zur Aufklärung der Tat bittet die Polizei um Hinweise unter Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

