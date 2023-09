Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Pkw flüchtet nach Unfall auf der L 558 - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Nach einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 558 am Donnerstagvormittag, bei dem ein Motorrad beschädigt wurde und der offenbar unfallverursachende Pkw von der Unfallstelle flüchtete, sucht die Polizei nun nach möglichen Zeugen.

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge fuhr der geschädigte 23-jährige Motorradfahrer gegen 11:50 Uhr auf der L 558 von Bruchsal in Richtung Büchenau. Dabei wollte er eine Fahrzeugkolonne, bestehend aus einem Lkw und einem dahinter fahrenden Pkw überholen. Als sich der Motorradfahrer bereits im Überholvorgang befand, scherte der hinter dem Lkw fahrende Pkw offenbar unvermittelt zum Überholen aus. Um eine Kollision zu vermeiden, musste der 23-Jährige mit seinem Motorrad nach links in den Grünstreifen ausweichen und kam dabei zu Fall. Der Pkw verließ die Unfallstelle unerlaubt, indem er seine Fahrt in Richtung Büchenau fortsetzte. An dem Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 500 Euro.

Zu dem flüchtigen Pkw kann lediglich gesagt werden, dass es sich mutmaßlich um einen silbernen VW Kombi gehandelt hat.

Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen an die Verkehrspolizei unter 0721 944840 zu wenden.

Julian Scharer, Pressestelle

