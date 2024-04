POL-PPRP: Sachbeschädigung an Schule in Leuschnerstraße

Ludwigshafen (ots) - Unbekannte brachen in dem Zeitraum vom 31.03.2024 bis 04.04.2024 in mehrere Gartenparzellen einer Kleingartenanlage im Bastenhorstweg ein. Aus einer der Parzellen wurden Werkzeuge entwendet. Eine genaue Schadenshöhe steht bislang nicht fest. Sie haben Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail ...

