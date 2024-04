POL-PPRP: Gefährliche Körperverletzung auf Frühjahrsmesse - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - In der Zeit vom 05.04.2024, 22 Uhr, bis zum 07.04.2024, 8:30 Uhr, versuchten Unbekannte in die Sporthalle in der Oskar-Vongerichten-Straße einzubrechen. Der Schaden wird auf rund 50 Euro geschätzt. Haben Sie am vergangenen Wochenende Personen an der Sporthalle gesehen oder können Sie sonst Hinweise geben? Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 ...

mehr