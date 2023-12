Cloppenburg/Vechta (ots) - Friesoythe/Gehlenberg- Schornsteinbrand Am Montag, den 4. Dezember 2023, gegen 17.47 Uhr, kam es in einer Tischlerei an der Gehlenberger Hauptstraße zu einem Schornsteinbrand. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Schornstein in einer Halle in Brand. Durch die Freiwillige Feuerwehr Gehlenberg, die mit fünf Löschfahrzeugen und 30 Kameraden vor Ort war, wurde der Brandort kontrolliert. ...

