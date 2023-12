Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe/Gehlenberg- Schornsteinbrand

Am Montag, den 4. Dezember 2023, gegen 17.47 Uhr, kam es in einer Tischlerei an der Gehlenberger Hauptstraße zu einem Schornsteinbrand. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Schornstein in einer Halle in Brand. Durch die Freiwillige Feuerwehr Gehlenberg, die mit fünf Löschfahrzeugen und 30 Kameraden vor Ort war, wurde der Brandort kontrolliert. Ein offenes Feuer war beim Eintreffen der Feuerwehr nicht mehr erkennbar. Am Gebäude entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

