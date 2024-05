Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Kuchen - Vorfahrt missachtet

Am Montag erlitt ein Motorradfahrer in Kuchen leichte Verletzungen.

Ulm (ots)

Der 16-Jährige war um 22.13 Uhr mit seinem Motorrad in der Hauptstraße in Richtung Geislingen unterwegs. Aus der Wilhelmstraße kam von rechts ein VW-Golf. Dessen 28-jähriger Fahrer übersah wohl den Kraftfahrer und missachtete dessen Vorfahrt. Der 16-Jährige bremste stark ab und stürzte auf der nassen Straße. Anschließend rutschte des Kraftrad gegen das Auto. Der Jugendliche rutschte am VW vorbei und erlitt nur leichte Verletzungen. Rettungskräfte versorgten ihn an der Unfallstelle. Die Polizei ermittelt nun gegen den 28-Jährigen. Den Schaden am Kraftrad schätzt die Polizei auf 3.000 Euro, den am VW Golf auf 3.500.

++++1028071

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

